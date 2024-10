MEF, sottosegretario Savino incontra Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Alesse

(Teleborsa) - Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, On., delegata ai rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha incontrato oggi presso la sede dell'Agenzia il Direttore, Consigliere. Durante l’incontro sono state trattate importantiriguardanti le, con particolare attenzione alla lotta contro i traffici illeciti, alla gestione delle accise, alla regolamentazione del settore dei giochi pubblici e alla tutela della salute, sottolineando il contributo essenziale delle attività dell'ADM per la sicurezza economica e sociale del Paese.Il Sottosegretario Savino ha espresso “gratitudine” al Direttore Alesse e a tutto il personale dell'Agenzia “per il quotidiano impegno a tutela dello Stato” e ha evidenziato il “contributo rilevante delle attività dell'Agenzia per il”. “Ilgarantito dalle operazioni dell'ADM è un pilastro per le casse dello Stato, oltre a rappresentare una tutela fondamentale per la legalità nei settori regolamentati,” ha dichiarato Savino.Savino ha anche condiviso la necessità di affrontare con urgenza ladell'Agenzia, sottolineando l'importanza di sbloccare le assunzioni per garantire che l'ADM possa operare al massimo delle sue potenzialità, recuperando l’importante carenza di organico. “È prioritario rafforzare le risorse umane per incrementare l’efficacia delle attività di vigilanza e controllo, soprattutto a livello territoriale” ha aggiunto il Sottosegretario assicurando il suo impegno per promuovere politiche adeguate.Inoltre, il Sottosegretario ha espresso apprezzamento per la nuovaavviata dal Consigliere Alesse, auspicando che “questa evoluzione porti gradualmente alla completa regionalizzazione delle Direzioni territoriali di Dogane e Monopoli, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa dell’Agenzia”.“L’- ha dichiarato il Direttore Alesse - è una grande Amministrazione finanziaria che garantisce ogni anno una quota rilevante del gettito fiscale. Inoltre, il nostro impegno nel mantenimento della legalità è massimo, ed è per questo che abbiamo bisogno di assumere continuamente funzionari per presidiare il territorio, che rappresenta il vero volto dell’Agenzia.”