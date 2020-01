Andamento sostenuto per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia (+1,91%)

comparto beni industriali a Milano

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 35.902,3 e sta trattando a 36.160,7, balzando dell'1,91% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 976 dopo un avvio a quota 964.Tra i titoli del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,15%.Effervescente, con un progresso del 2,09%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,02%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,65%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,39%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,30%.Tra i titoli adel comparto beni industriali, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 12,55%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 5,40%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,46%.