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Venerdì 25 Settembre 2026, ore 23.09
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/ Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
25 settembre 2026 - 15.00
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Giornata di guadagni per l'
indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica
, che continua la giornata a 1.696,11 punti.
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