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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Giornata di guadagni per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata a 1.696,11 punti.
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