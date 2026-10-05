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L'EURO STOXX Industrial Goods & Services scambia in rosso a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Industrial Goods & Services scambia in rosso a Eurozona
Viene venduto parecchio l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la seduta a 1.657,48 punti.
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