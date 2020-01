RCS, informazioni fuorvianti su contenzioso immobile via Solferino

RCS

(Teleborsa) - "Con riferimento alle notizie apparse in questi giorni su taluni organi di stampa in merito al contenzioso relativo all'immobile di Via Solferino-Via San Marco-Via Balzan"precisa con una nota che "la rappresentazione dei fatti relativamente a questo contenzioso e alle deliberazioni assunte dagli organi di RCS in relazione allo stesso, contiene informazioni chiaramente fuorvianti"."Il giudizio promosso nei confronti di RCS dall'acquirente del citato immobile e da taluni fondi Blackstone avanti la Supreme Court of the State of New York - attualmente sospeso - èe, comunque, proposto innanzi a un giudice privo di giurisdizione. Negli atti depositati in tale giudizio il preteso danno non risulta neppure quantificato", aggiunge il Gruppo editoriale."Il giudizio impropriamente promosso dai medesimi attori, avanti il medesimo giudice contro il Presidente di RCS - si legge nel comunicato - personalmente è basato sulle stesse circostanze su cui si fondano le identiche domande avanzate nei confronti dellasocietà, e fa riferimento al medesimo preteso danno. E' quindi parimenti inappropriato, infondato e proposto innanzi a un giudice privo di giurisdizione. Inoltre, è evidente a chiunque che la inappropriata duplicazione di giudizi non può determinare duplicazione del preteso danno".La "" cui si fa riferimento nei menzionati articoli di stampa - spiega RCS - riguarda "atti compiuti dal presidente quale legale rappresentante di RCS, in nome, per conto e nell'interesse della stessa, in esecuzione di una delibera del Consiglio di Amministrazione. È dunque del tutto normale e conforme a legge che, ferma restando l`infondatezza delle pretese delle controparti, li effetti di tali atti, ivi incluse le spese, ricadano sulla Società e non sul suo legale rappresentante personalmente (indebitamente citato in causa)".