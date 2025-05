Sanità, Fondazione Gimbe: un ragazzo su 5 non conosce il proprio medico di famiglia

(Teleborsa) - Un’indagine condotta tradegli ultimi anni dellerivela un preoccupante scollamento tra le nuove generazioni e il(SSN): oltre la metà non sa cos’è il, 1 ragazzo su 5 non conosce il proprioe oltre l’80% non ha mai usato il(FSE). È quanto emerge da un sondaggio condotto dalla Fondazione Gimbe."In controtendenza, quasi il 40% utilizza tutti i giorni strumenti di intelligenza artificiale (IA) come, un dato che apre uno scenario ambivalente: se utilizzati per cercaresu, l’assenza di adeguate competenze scientifiche e digitali può esporre i giovani a, con possibili ripercussioni sulla loro salute e sul corretto utilizzo dei servizi sanitari", fa notare la Fondazione."La difesa del diritto costituzionale alla tutela della salute – afferma, Presidente della Fondazione GIMBE – deve coinvolgere anche le nuove generazioni, già a partire dall’età scolastica. Con il progetto La Salute tiene banco, offriamo agli studenti strumenti concreti per diventare cittadini consapevoli, in grado di tutelare la propria salute e riconoscere il valore del SSN"."Avviato nel gennaio 2023 – spiega, Segretaria Generale della Fondazione GIMBE e responsabile del progetto –punta a diffondere tra i ragazzi una visione globale della salute, promuovere l’alfabetizzazione sanitaria, contrastare la disinformazione e favorire un utilizzo consapevole e responsabile del SSN".Ad oggi, il progetto ha coinvolto oltre 5.500 studentesse e studenti degli istituti superiori di tutta Italia. Durante gli incontri, i partecipanti hanno risposto a quiz interattivi su temi cruciali come il funzionamento del SSN, la prevenzione e l’uso degli strumenti digitali. "L’obiettivo – spiega il Presidente – è raccogliere dati oggettivi sul livello di conoscenza dei giovani in merito alla sanità pubblica, così da orientare in modo mirato ed efficace le strategie di informazione e formazione".