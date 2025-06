Listini europei sulla parità, a Milano vola Leonardo

S&P-500

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e termina sulla linea di parità. A Wall Street, l'continua le contrattazioni in territorio positivo.Piazza Affari recupera nel finale e chiude poco sopra la parità.è la migliora al FTSE Mib in scia all’obiettivo approvato dai Paesi delladi spendere il 5% del PIL in difesa. Bene anchein ordine sparso: seduta positiva perdopo le indiscrezioni sulla vendita della quota in, giornata in rosso invece per. Fuori dal FTSE Mib vola(+5,6%) dopo lo scioglimento del patto di consultazione che legava il 27,2% del capitale, mentre l’opas diva verso il traguardo del 60%.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,171. Lieve calo dell', che scende a 3.324,7 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,43%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +85 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,39%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,64%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 39.351 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 41.790 punti.In denaro il(+0,76%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+1,14%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,28%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,28%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,46%.avanza del 2,20%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,03%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,85%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,83%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,39%.di Milano,(+8,91%),(+5,04%),(+3,64%) e(+3,34%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,55%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,57%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,15%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%.