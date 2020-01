Il comparto dei servizi finanziari in Italia è in territorio positivo (+1,11%), giornata euforica per Gequity

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

FTSE MIB

Azimut

media capitalizzazione

Banca Mediolanum

Banca Generali

Anima Holding

Gequity

Dea Capital

Banca Sistema

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalIlha aperto a 109.522,5, in crescita di 1.220,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 528, dopo aver avviato la seduta a 527.Tra i titoli del, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,81%.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,06%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,80%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,19%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,41%.avanza dello 0,83%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,77%.