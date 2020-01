Eurozona, migliora fiducia imprese ma restano cauti consumatori

(Teleborsa) -. L'indice che misura ilcomplessivo è risultato pari adopo i 101,3 del mese precedente (), mentre quello del complesso dell'sale ada 99,4 punti. Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN).Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la(stabile rispetto a dicembre ed in linea con il consensus), di riflesso ad alle prudenti aspettative per la situazione economica generale. Emergono invece valutazioni sostanzialmente stabili sulla situazione finanziaria passata e futura ed un leggero aumento delle intenzioni d'acquisto.- Ila -7,3 da -9,3 punti (era atteso a -8,7) assieme al sentiment del settore dellea 6,9 da 5,7 punti, mentre risultano in calo il sentiment neia 11 da 11,3 punti (consensus 11,2) e quello dela -0,1 da +0,7 punti. Opinioni più ottimistiche vengono espresse per le aspettative di produzione, per le scorte e, in misura minore, per il livello attuale del libro ordini complessivo.- In base ai numeri forniti dalla Commissione Europea, inoltre,, ancora negativo,dai -0,32 rivisti di dicembre, mache avevano stimato un miglioramento fino a -0,19 punti.