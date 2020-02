L'indice del settore costruzioni italiano in territorio positivo (+1,02%), giornata euforica per Panariagroup

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

grande capitalizzazione

Buzzi Unicem

media capitalizzazione

Carel Industries

Ftse SmallCap

Panariagroup

Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 31.721, in aumento di 323,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso con cautela a 480, dopo aver avviato la seduta a 479.Tra le azioni italiane adell'indice costruzioni, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,28%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, bene, con un rialzo dell'1,71%.Tra le azioni del, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,75%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,67%.