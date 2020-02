Boom del food delivery: sempre più italiani si affidano al delivery

(Teleborsa) - Un vero e proprioe, più in generale, per il, diventato una realtà quotidiana per milioni di italiani tanto da entrare nel paniere Istat A dirlo sono i dati del, la piattaforma spagnola di anything delivery presente in tutta Italia attraverso 5.000 partner, che ha registrato unaNon solo cibo. Se infatti il, laNella(circa il 20% del totale in questa categoria), seguito da spray nasale e test di gravidanza (6% ciascuno), a conferma del fatto che l'app viene spesso utilizzata per situazioni emergenziali, come improvvise influenze che costringono a letto. Oltre a questi prodotti, dall'analisi risultano consistenti ordini di termometri, aspirine, medicinali per la gola, sciroppi antitosse.In ambito food, rispetto allo scorso anno, ila livello nazionale su Glovo, che si ritrova quindi seconda sul podio seguita dal, adatto sia ai pranzi di lavoro sia una serata in compagnia di amici.Medaglia di legno per ilche, nonostante non occupi i primi tre posti, si conferma un trend in continua crescita (+274% alla fine del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018).A livello nazionale, la top 3 cucine vede prima per(+2.550%), seguita da quella americana (+1.703%) e dal sushi (+1.576%).Sempre tramite l'app di delivery infine gli italiani possono pensare alla, soprattutto quando si tratta di prodotti "dell'ultimo minuto".Chi utilizza Glovoper questo tipo di acquisti fa. Una tendenza che vede le richieste concentrarsi mediamente durante la settimana con il 66% degli ordini che avvengono tra lunedì e venerdì, rispetto ai restanti 34% che si concentrano nel week-end.