Milano 15:20
42.808 -0,07%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 15:20
9.530 -0,23%
Francoforte 15:20
23.298 +0,51%

Francoforte: sviluppi positivi per Delivery Hero

Francoforte: sviluppi positivi per Delivery Hero
Prepotente rialzo per Delivery Hero, che mostra una salita bruciante del 5,51% sui valori precedenti.
