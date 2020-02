Il settore beni personali a Milano viaggia molto alto (+2,05%)

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

grande capitalizzazione

Moncler

Ferragamo

media capitalizzazione

Brunello Cucinelli

De' Longhi

Technogym

bassa capitalizzazione

Titanmet

Rosss

Digital Bros

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna il 2,05%, dopo la chiusura di ieri a quota 83.590,2.L'intanto guadagna l'1,01%, dopo un inizio di seduta a quota 1.077.Tra le azioni italiane adel comparto beni per la casa, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,83%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,84%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,15%.Buona performance per, che cresce dell'1,42%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,35%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,26%.Ottima performance per, che registra un progresso del 3,15%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,54%.