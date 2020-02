Impeachment, Donald Trump assolto dalle accuse

(Teleborsa) -in precedenza approvata dalla Camera che negli Usa ha funzione di pubblica accusa, mentre invece l'altro ramo del Parlamento ha il ruolo di Tribunale giudicante., festeggiando il "successo", o secondo i punti di vista lo "scampato pericolo" di destituzione, con un. Del resto tutto come da previsioni. Contro la condanna per "abuso di potere" hanno votato 52 Senatori su 100. Per "ostruzione al Congresso" 53 su 100.osì Il John Roberts, giudice capo della Corte suprema chiamato a presiedere in questa circostanza eccezionale i lavori del Senato, ha concluso la seduta decretando l'assoluzione. Mentre qualche istante dopo l'accanita accusatrice, Nancy Pelosi, alla quale Trump non aveva stretto la mano, ha letteralmente strappato lo stampato del discorso del Presidente.Nella storia degli Stati Uniti. Si cominciò nelcol Presidente democraticoche si salvò per un solo voto, per poi passare nelper la vicenda di Monica Lewinsky e, infine, a, candidato alla nomination democratica per le presidenziali 2016.rassegnando le dimissioni da Presidente prima dell'avvio della procedura.