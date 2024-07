Trump lascerebbe Powell finire il suo mandato se vincesse a novembre

(Teleborsa) -, candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti,alla banca centrale se vincerà le elezioni di novembre. "Glielo lascerei finire, soprattutto se pensassi che stia facendo la cosa giusta", ha detto in un'intervista a Bloomberg Businessweek, pubblicata nelle scorse ore ma realizzata il 25 giugno, due giorni prima del primo dibattito presidenziale del 2024 e circa due settimane prima di un fallito tentativo di omicidio.Ciononostante, Trump ha affermato che la Fed, evitando di dare una spinta all'economia e al presidente in carica Joe Biden. Wall Street prevede attualmente due tagli dei tassi di interesse prima della fine dell'anno, incluso uno prima delle elezioni."I tassi di interesse sono molto alti adesso e per loro è dura. So che vogliono provare a farlo. Forse lo faranno prima delle elezioni, prima del 5 novembre, anche se è qualcosa che", ha detto Trump.Nel corso dell'intervista, Trump ha sostenuto che abbasserà i prezzi aprendo gli Stati Uniti a maggiori trivellazioni di petrolio e gas. "Abbiamo più oro liquido di chiunque altro", ha sottolineato, evitando tuttavia di dare dettagli precisi sui piani per moderare l'inflazione.Bloomberg Businessweek cita un rapporto del, secondo cui che il regime tariffario proposto da Trump imporrebbe un costo annuale aggiuntivo di 1.700 dollari per la famiglia media. Estima che la combinazione di tariffe, restrizioni all0immigrazione e tagli fiscali estesi di Trump potrebbero anche aumentare l'inflazione e rallentare la crescita economica.Tra gli altri commenti, Trump ha detto: "perché la profondità della valuta ora in termini di dollaro forte/yen debole, yuan debole, è enorme".