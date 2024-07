USA, Biden insiste: "non lascio, uniti per battere Trump"

(Teleborsa) -a e continua a respingere gli inviti - sempre più insistenti - a lasciare. In una lettera ai democratici, il presidente ribadisce che non correrebbe se non credesse di essere la persona migliore a battere Donald Trump.Anzi esorta il partito a. Una determinazione indebolita e una mancanza di chiarezza aiuterà Trump e ci indebolirà. È il momento di unirsi, andare avanti come un partito unito e battere Trump", incalza Biden che si dice "fermamente convinto a restare in corsa e a correre fino alla fine e battere Donald Trump",Dal canto suo,resisterà alle richieste dei democratici di abbandonare la corsa alla Casa Bianca."Potrebbe benissimo restare: ha un ego e non vuole mollare", afferma l'ex presidente americano all'emittente Fox News. I dem e i media "continuano a coprirlo, ma ora sta diventando molto difficile farlo", dice Trump un'intervista al conduttore tv Sean Hannity. Il tycoon prevede inoltre che se Biden dovesse ritirarsi la vicepresidente Kamala Harris diventerebbe la candidata dei democratici alle elezioni Usa di novembre. "Penso che sarà lei: sono molto preoccupati per il voto, titubanti., afferma il Tycoon.