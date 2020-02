In sede UE la continuità territoriale con la Sardegna

(Teleborsa) - Si gioca a Bruxelles la partita sulla continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. Lo fa intuire la presenza del governatore dell'isola,, alla tre giorni del Comitato delle Regioni.L'obiettivo dichiarato è la, attualmente in vigore e in. Il nuovo progetto di continuità territoriale, come ha specificato il ministero dei trasporti, è all'attenzione dellae della presidenza del consiglio.Intanto domani lariceverà una delegazione dei consiglieri regionali sardi di opposizione. Il che fa intuire quanto ancora sia lontana la soluzione.