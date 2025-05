UE autorizza acquisto di parte delle attività OTC europee di Viatris da parte di Cooper

Viatris

Cooper Consumer Health

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di asset delle attività OTC europee di, con sede in Francia e Italia, da parte di, con sede in Francia. L'operazione riguarda i mercati OTC europei, in particolare quelli dei prodotti farmaceutici.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata, data la limitata posizione di mercato congiunta delle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.