Andamento positivo per il settore costruzioni a Milano (+1,37%)

(Teleborsa) - L'si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 33.656,5, e si è poi portato a quota 33.974,3, in aumento dell'1,37% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 502, dopo aver avviato la seduta a 497.Tra ledi Piazza Affari dell'indice costruzioni, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,31%.Tra le medie imprese quotate sul, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,05%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,33%.Tra ledi Piazza Affari, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,09% sui valori precedenti.Risultato positivo per, che lievita dell'1,01%.