FinecoBank, utile 2019 in forte crescita e aumento dividendo

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2019 con undi euro, incluso il beneficio fiscale derivante dalstimato in circa. L'utile netto rettificato per le poste non ricorrenti risulta similmente in forte crescita a 268,8 milioni (+10% sul 2018). Sarà proposto all'assemblea unper azione, in aumento del 5,6% rispetto alla cedola corrisposta nel 2018."I risultati 2019 segnano un punto fondamentale nella storia di Fineco, confermando nei numeri e nei fatti la massima sostenibilità e qualità del nostro modello di business", ha spiegato, Ad e Dg di Finecobank, che parla dele di, trainati dall'area(+9,8%) con management fees in crescita del 11,7%, grazie anche al contributo di Fineco Asset Management, operativa da luglio 2018. Si conferma il contributo positivo dell’area(+1,8%), mentre ilnel quarto trimestre ha registrato il miglior dato dal secondo trimestre del 2018, grazie alla rivisitazione dell’offerta. Il risultato di gestione cresce del 6,2% a 408,2 milioni.(TFA) al 31 dicembre 2019 si attestano arispetto a dicembre 2018. Il saldo della raccolta gestita risulta pari a 40,5 miliardi, in rialzo del 21%, il saldo della raccolta amministrata risulta pari a 15,3 miliardi (+11,2%), il saldo della raccolta diretta risulta pari a 25,6 miliardi (+16%) grazie alla continua crescita della base di nuovi clienti e dei depositi "transazionali".Il titolo Fineco oggi si conferma fra i migliori in Borsa e conferma un guadagno dell'1,28%.