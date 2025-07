CME Group: nel 2° trimestre fatturato record a 1,7 miliardi, in forte crescita utili e volumi

(Teleborsa) - CME Group Inc. ha registrato nel secondo trimestre 2025 risultati record, con ricavi consolidati pari a, in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2024, e undi. L’utile netto GAAP è salito a 1 miliardo di dollari (2,81 dollari per azione), mentre l’utile netto rettificato ha raggiunto 1,1 miliardi (2,96 dollari per azione).I ricavi dasono cresciuti a 1,4 miliardi di dollari, con una media di 0,69 dollari per contratto, mentre i ricavi dahanno totalizzato 198 milioni di dollari. Il trimestre ha visto un record di(ADV) pari a 30,2 milioni di contratti (+16%), con un incremento del 57% degli utenti retail e un forte contributo dei contratti “Micro” (4,1 milioni di ADV).Ladi CME Group rimane solida, con 2,2 miliardi di dollari di liquidità netta a fronte di un debito complessivo di 3,4 miliardi. Nei primi sei mesi dell’anno la società ha distribuito 3 miliardi di dollari di dividendi, portando a 29,1 miliardi il totale dei dividendi distribuiti dal 2012.La performance trimestrale è stata sostenuta dall’elevata, che ha spinto la domanda di strumenti derivati, e dal continuo sviluppo di nuovi prodotti futures e opzioni."La domanda di futures e opzioni benchmark di CME Group ha raggiunto il massimo storico nel secondo trimestre, poiché i clienti di tutto il mondo si sono rivolti ai nostri mercati per gestire i rischi aziendali in tutte le classi di attività – ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato di CME Group –. Durante il trimestre, il nostro volume medio giornaliero è aumentato del 16%, raggiungendo il record di 30,2 milioni di contratti, generando una crescita a due cifre e stabilendo nuovi record per fatturato, utile operativo rettificato, utile netto rettificato e utile per azione rettificato. In particolare, il numero di nuovi trader al dettaglio di CME Group è aumentato del 57% su base annua, contribuendo a un valore aggiunto Micros record di 4,1 milioni di contratti nel secondo trimestre e dimostrando l'attrattiva dei nostri prodotti per una base di utenti più ampia".