Fiera Rimini, due nuove aperture food per Beer&Food Attraction

(Teleborsa) -. Prosegue conil programma di rinnovamento dei punti ristoro all'interno del quartiere fieristico che pere per la controllata(società che gestisce in esclusiva il catering di IEG) rappresenta anche uno dei biglietti da visita dell'offerta complessiva dei servizi in fiera.A Beer&Food Attraction, in programma da domani, sabato 15 a martedì 18 febbraio , debutteranno i due nuovi locali che andranno ad arricchire l'offerta per visitatori e aziende., nella hall centrale, è un, ampiamente conteso dai vari territori per modalità di chiusura e ripieno, ma sicuramente un tesoro dello scrigno gastronomico della tradizione romagnola. Il progetto prevede anchee nasce dalla collaborazione con lo, con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità, biologiche e con una particolare attenzione al territorio.ha origine invece dallache vanta natali riminesi, azienda d'eccellenza nella produzione di. Il nuovo locale sarà al padiglione D0, proporrà anche hamburger di alta qualità con l’utilizzo del pane di San Patrignano, hot dog coi wurstel di mora romagnola e ovviamente ottima birra alla spina.Le due nuove aree si aggiungono a quelle inaugurate dodici mesi fa, La Bottega e l'Asporto, ispirate alla medesima filosofia di proporre i preziosi prodotti dell'eccellenza enogastronomica, e non solo, del territorio.