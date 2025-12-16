Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:00
25.079 +0,05%
Dow Jones 21:00
48.073 -0,71%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Food & Beverage
Lieve aumento per il settore Alimentare europeo, che si porta a 444,65 punti.
