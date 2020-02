Mette il turbo il comparto media dell'Italia (+1,51%)

indice media italiano

indice del settore Media europeo

indice EURO STOXX Media

media capitalizzazione

Rai Way

Mondadori

RCS

small-cap

Cairo Communication

Mondo TV

(Teleborsa) - Balzo per l'che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'e riporta una performance dell'1,51%.Intanto l'mostra un +0,08%, dopo un inizio di giornata a 224.Tra i titoli adell'indice media, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,80%.avanza dell'1,94%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,40%.Tra ledi Milano, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,56%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,34%.