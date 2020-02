Prescrizione, Renzi va avanti: "Cercheremo di cambiare Lodo Conte"

(Teleborsa) - Prosegue iltrasullaMatteoribadisce che la posizione del Lodo Conte èin Parlamento prima che venga bocciata dalla Corte Costituzionale come già avvenuto in settimana alla. Lo ha scritto su Facebook il leader di IV sottolineando che "questa per noi è una. Non molleremo di un solo centimetro.Ieri sera, ininfatti, è arrivato il via libera alla riforma del processo penale. Nel provvedimento c'è anche il lodo- che prende il nome dal deputato di Liberi e Uguali (LEU- sulla prescrizione. Da registrare, però, l'assenza di Italia Viva che ha disertato la riunione, come aveva annunciato- Ma Renzi tira dritto e anzi arriva la frecciatina dai toni tutt'altro che felpati nei confronti del Presidente del Consiglio: "Se invece vogliono noi, devono prendersi anche le nostre idee.Trovo il tono di Conte sbagliato, ma ai falli da dietro del premier rispondiamo senza commettere falli di reazione"."Se hanno pronto unNoi pensiamo all'Italia e teniamo alte le nostre battaglie", ha concluso.- "Non siamo in presenza di una crisi che nessuno ha detto,chiarezza. È evidente che questo Governo coincide con la fine della legislatura ma non credo siamo in questa situazione", ha detto il Segretario PDche, almeno per ora, preferisce non gettare