Btp, Financial Times: "Titoli di Italia e Grecia come Bund agli steroidi"

(Teleborsa) - I Btp e i bond ellenici "vengono scambiati un po' come fossero" in quanto "sono titoli sicuri ma con un po' più di rendimento". Lo scrive ilspiegando come la spasmodica ricerca di rendimenti sulle categorie di investimento ritenute più sicure ha avuto un vero e proprioL'espressione coniata dallviene utilizzata dal quotidiano per descrivere il meccanismo in atto che vede tali rinnovati "appetiti per lo yield " determinareUn'analisi confermata dai dati. Questa mattina, infatti,Nelle ultime aste su titoli italiani di varia scadenza si sono, inoltre, registrati solidi livelli di domanda. Il Ft cita in particolare ili su cui a fronte di una offerta da 9 miliardi di euro si sono accumulateUno scenario in cuiipotizza unin cui i differenziali tra titoli di Stato dell'eurozona erano al lumicino. Questo appiattimento è stato accentuato dall'). Il Ft tuttavia cita anche chi invita alla prudenza, comesecondo cui si potrebbe sempre ricreare un ritorno di volatilità sui Btp a causa delle incertezze politiche nella Penisola. Secondo, la corsa agli acquisti potrebbe, invece, invertirsi se le ricadute del Coronavirus dovessero degenerare in una recessione economica.