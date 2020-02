Intesa lancia OPS su UBI. Messina: "Guardiamo al futuro. Scelta perché solida"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "lanciando un'offerta su UBI , è vero, ma eraper creare una realtà europea ancora più forte". Con queste parole, ha commentato in conference call l'offerta lampo lanciata sulla banca popolare., ma non c'era modo di fare questa operazione in modo diverso", ha spiegato Messina, auspicando una risposta positiva del management di UBI e mettendo in luce le, sempre attenti ai temi ESG.Messina ha ribadito che fra i punti forti c'è laper gli azionisti delle due banche e ched alla competizione a livello europeo.La- ha detto - è caduta su UBI. Poi ha aggiunto che ildell'operazione èe che i modelli di business e valori condivisi faciliteranno l'integrazione, e l'operazione "non avrà alcun costo per gli azionisti".Messina ha spiegato che l'operazionee che lepreviste saranno. "Contiamo sui sindacati", ha affermato il numero uno di Intesa, affermando che la banca punta su une, conUn messaggio, guidato da, che ora dovrà dare la sua risposta: "Il mio approccio è positivo sul management, sui soci e su tutte le persone che lavorano in UBI" - ha affermato Messina -Rispondendo ad una domanda su un possibile rilancio ha spiegatoe se UBI risponderà negativamenteIn merito al futuro del Gruppo, il CEO di Intesa ha precisato:, "altri li vendono ma la nostra storia è diversa".