Coronavirus, GM e Fiat Chrysler riprenderanno attività Cina

Fiat Chrysler

General Motor

(Teleborsa) - Impianti riaperti o in procinto di riaprire in Cina per. I due gruppi automobilistici avevano bloccato la produzione dopo la festività del Capodanno lunare estendendo la chiusura per l'epidemia del Coronavirus.Lo riporta la CNBC spiegando che FCA ha riattivato la fabbrica di Guangzhou, mentre un secondo impianto riprenderà le operazioni a breve. Quanto a GM ha avviato il processo di ripresa della produzione, parte di un percorso di due settimane che interessa i suoi 15 impianti.