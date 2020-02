Nexi spinge ancora al rialzo su progetto per PayPal europea

Nexi

Poste italiane

FTSE MIB

Nexi

Nexi

(Teleborsa) -, che conferma una p. Il titolo è da alcuni giorni ben comprato, anche per effetto delleche parlano di unLa società leader in Italia nei pagamenti con carte, potrebbe avere unin un Piano che l'UE ed il governo stanno vagliando e che porterà alla creazione di un. Si parla, più in dettaglio, di una possibile, controllata ca CDP e, e di, leader europea nei pagamenti digitali, partecipata da Advent e Bain Capita, fondi presenti anche nel capitale di SIA.Tornando alla performance del titolo in Borsa, su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione surispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 17,03 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 16,52. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 17,54.