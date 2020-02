Coronavirus, Coldiretti: S.O.S. per 500 stalle e aziende Zona rossa

(Teleborsa) - Con l'c'è ilper il lavoro dinegli undici comuni dellache si aggiunge alle difficoltà sui mercati nazionali ed esteri. E' quanto emerge da un monitoraggio dellasugli effetti economici ed occupazionali deiadottati in aree a forte vocazione agricola: dagli allevamenti ai vigneti, dagli agriturismi alle cantine.Nella fascia di quarantena - spiega la Coldiretti - vi sonoe lesta avendo pesanti impatti sul settore. Le difficoltà si estendono in realtà all'dove nasce, direttamente condizionato dall'emergenza coronavirus nellìattività produttiva e commerciale.Il sistema agricolo sta già pagando unalla crisi generata dal coronavirus, per questo - afferma l'associazione - è importante dareattraversocon il rinvio di pagamenti, compensazioni previdenziali delle giornate di lavoro perse e attivazione degliper i lavoratori nonché la proroga delle scadenze dei piani di sviluppo rurale regionali e nazionale, favorendo al tempo stesso i contratti di filiera per garantire prezzi equi agli agricoltori.