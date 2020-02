Pensioni, Tridico: "Spesa previdenza a netto Irpef è sostenibile"

(Teleborsa) - Laversato dai pensionati eche è in molte pensioni è. È quanti ha affermato ilnel corso di una audizione allaIl totale della spesa dell'Inps – ha evidenziato Tridico riferendosi al 2018 – "è il 18% del Pil, ma in questa sono comprese anche le prestazioni temporanee. La spesa pensionistica supera di poco il 15% del Pil ma questa non è solo previdenziale, tre punti percentuali di questa spesa sono assistenza. Se poi al poco meno del 12% che resta togliamo i 58 miliardi di Irpef che i pensionati versano e rientrano allo Stato la spesa vera e propria scende all'8%. Sulla base di questi dati – ha aggiunto – io dico sempre cheParlando della riforma della previdenza il presidente dell'Inps ha auspicato "un'età di riferimento per l'uscita verso la pensione con riduzioni per le lavoratrici madri e per chi ha fatto lavori gravosi e usuranti" aggiungendo che "laddove si passi al contributivo laè un atto dovuto". Chi ha interamente applicato il calcolo contributivo (chi quindi ha cominciato versare contributi dal 1996 o chi opti per questo calcolo), infatti – ha spiegato – avrà un assegno commisurato ai contributi versati. "Siamo in un– ha sottolineato – la legge dovrebbe dare grande flessibilità.questo è il punto, tenendo conto della gravosità dei lavori, fermo restando un'età minima di uscita da cui si opera una certa flessibilità".Tridico è, poi, tornato sulla suadedicato ai trattamenti previdenziali complementari. "Crea un'alternativa in più – ha affermato – siamo in un mondo concorrenziale e il pubblico non può fare concorrenza? L'Inps, che gestisce il più grande sistema pensionistico d'Europa non può fare pensioni complementari?". Il Fondo, per il presidente dell'Istituto rappresenterebbe unache, attualmente, non riescono ad accedere ai fondi di previdenza complementari tradizionali. Tuttavia, anche se il dibattito è apertoNel corso dell'audizione Tridico ha fornito i dati riguardanti Quota 100. "Finora – ha affermato il presidente dell'Inps – sono state: 42mila domande di queste hanno riguardato dipendenti pubblici, 75mila privati e 34mila autonomi".