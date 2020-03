"M’illumino di Meno", Intesa Sanpaolo aderisce alla Campagna 2020

(Teleborsa) - Si rinnova per il decimo anno l'adesione di, la. In programma perl'iniziativa quest'anno è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante e il verde intorno a noi.Diverse le attività previste da Intesa Sanpaolo nell'ambito della Campagna. Le– fa sapere Intesa Sanpaolo in una nota – spegneranno l'illuminazione esterna dalle ore 18.00 alle 19.30 invitando tutti i visitatori ad aderire all'iniziativa. Al'illuminazione di alcune aree del grattacielo, luogo di lavoro per 2mila dipendenti del Gruppo e sede di incontri ed eventi per la cittadinanza, verrà interrotta dalle ore 20.30 alle 6.00 del giorno successivo e anche ilspegnerà le luci esterne dalle ore 18.00 alle 19.30. Inoltre, attraverso i 7.700 monitor degli, tutti i clienti saranno chiamati alla partecipazione e inviatati ad adottare un comportamento più responsabile a difesa del verde e dell'ambiente.Tra le, vi è, inoltre, ilrealizzato dalche organizza in uncorsi e laboratori per sensibilizzare gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori di tutta Italia all'uso responsabile delle risorse e del denaro. Il progetto si caratterizza per laGli alberi di cacao piantati – spiega Intesa Sanpaolo – non solo compenseranno le emissioni di 13.750 kg di CO2 utilizzati nel viaggio ma costituiranno anche una fonte di reddito per gli agricoltori che potranno commerciare in circuiti locali i frutti e i prodotti derivati dalla loro trasformazione.