Digital Bros torna in utile nel 1° semestre

(Teleborsa) -ha chiuso un primo semestre in forte crescita, riportandodi euro,rispetto ai 30,2 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2018 (+124,5%). Ilè pari ae si confronta con un dato negativo di 4,1 milioni di euro dell'anno precedente.(3,3 milioni di euro al netto delle poste non ricorrenti) rispetto alla perdita netta di 3,2 milioni di euro del 2018. La società ha anche sottoscritto unrelativo al contenzioso tributario per gli anni dal 2011 al 2015 che ha comportato costi non ricorrenti perdi euro.al netto dell’applicazione del principio contabile IFRS 16 per 5,8 milioni di Euro.