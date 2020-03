Petrolio ostaggio della Russia che tentenna (di nuovo...)

light crude

Brent

(Teleborsa) - E' il solito copione,, che tentenna fino all'ultimo, avallando con una certa difficoltà i tagli decisi dai principali produttori del cartello., nonostante le divisioni al suo interno, annunciando una(1 milione del cartello e mezzo dei membri esterni), che andrà ad aggiungersi dai 2,1 milioni già annunciati in precedenza., principale membro esterno della formulazione allargata ormai nota come, chese avallare o meno le decisioni assunte la vigilia. Unvisto che intanto il Ministro delle Finanze russo Anton Siluanov ieri continuava a tenere una posizione prudente al rgyuargo e sosteneva che l'accordo non è stato ancora raggiunto.Laassunta ieri dai Ministri petroliferi del cartello èed un eventuale rifiuto della Russia potrebbe aprirei:, così alterando le quote di mercato attuali fra produttori Opec e on Opec, oppure il cartellocome sostengono vari produttori interni.Nel frattempo,, anche a causa delle incertezze di carattere globale legate al Coronavirus. Ilamericano al Nymex segna un calo di quasi il 2% a 45 dollari al barile, mentre ilperde il 2,14& a 48,92 dollari/barile.