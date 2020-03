Coronavirus: 7.985 contagiati e 724 guariti. "Paziente uno" respira autonomamente

(Teleborsa) - Sonoi contagiati in Italia, con un incremento dipersone rispetto a ieri emorti (97 in più di ieri). Questo l'ultimo bilancio fornito dal Commissarionella consueta conferenza stampa giornaliera alla Protezione Civile per fare il punto sull'emergenza Coronavirus nel nostro Paese.invece, le persone( +102 rispetto a ieri).ha anche annunciato che da domani saranno distribuitedove sono state montateper lo screeningResta critica la situazione in"In provincia di Bergamo continua una crescita molto significativa" dei casi di Coronavirus, "1245 positivi (+248 su ieri) e vediamo come nella provincia di Brescia ci sia una crescita altrettanto forte, siamo a 739, +238". Questo il quadro giornaliero tracciato dall'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. "Una provincia, quella di, che fino a qualche giorno fa aveva un numero di casi molto contenuto, oggi rappresenta una delleha sottolineato.- Spazio anche per una buona notizia. "Il paziente 'uno' è stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. E' stato cioè 'stubato' in quanto ha iniziato a respirare autonomamente", ha annunciato- Nelle scorse ore è arrivatodel direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (ISS), Gianni Rezza sulla"Era un, dopo quanto successo a Codogno appena ci troviamo in presenza di un piccolo aumento, secondo me è giusto attenzionarlo subito, visto che in quell'occasione no, ma adessoAnche il fatto che colsia stata estesa la zona d'attenzione va in questa direzione,, ha sottolineato Rezza.. Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, nella conferenza stampa quotidiana sulla diffusione del coronavirus. Ghebreyesus ha aggiunto che in tal caso si tratterà della "