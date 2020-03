Il comparto bancario a Piazza Affari brillante (+2,11%), guizzo positivo per UBI Banca

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Exploit dell', preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 6.506, balzando del 2,11% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 2 punti, dopo un avvio a quota 65.Tra ledi Piazza Affari del comparto bancario, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,85%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,65%.Decolla, con un importante progresso del 2,60%.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,68%.Tra ledi Milano, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,74%.