Enav, nel 2019 aumenta utile Gruppo

Enav S.p.A.

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di, haIl 2019, per Enav, è stato caratterizzato da un. Il, espresso in unità di servizio, ha registrato unrispetto al 2018 confermando, anche per il 2019, il tasso di crescita più alto tra i principali paesi europei:che, rispetto all'anno precedente, nel 2019 raggiunge inel 2019 si attestano a, con una forte crescita dei ricavi da attività operativa, in parte riassorbita dal meccanismo del balance. ITale risultato – fa sapere la Società in una nota – è legato sia all'aumento del 2,1% dei ricavi da servizi di rotta, pari a 689,4 milioni di euro, che all'aumento del 3,8% dei ricavi da servizi di terminale, che si attestano a 231,1 milioni di euro. L'incremento di traffico ha permesso infatti di compensare la riduzione delle tariffe applicate nel 2019. Iper effetto soprattutto dellela società acquisita nel luglio 2019, per circa 10 milioni di euro grazie ai contratti acquisiti in numerosi paesi esteri per la vendita di software, e relativa manutenzione, e per prestazioni di servizi dedicati alla gestione delle informazioni aeronautiche. Aumenta dell'1,8%, rispetto al 2018, ilche raggiunge i, con un margine EBITDA al 33,5%. Ilconsolidato nel 2019 si è attestato ain incremento del 3,8% rispetto al 2018. L'EBIT margin nel 2019 è pari a 18,9% in miglioramento di 0,4 punti percentuali rispetto al 2018.in linea con la dividend policy, e corrispondenti a"Il 2019 ha confermato il trend di forte crescita di traffico già registrato nel 2018. Grazie alla pianificazione e realizzazione degli investimenti in tecnologie e formazione e grazie alle nostre persone, – ha commentato– abbiamo gestito elevati flussi di traffico garantendo, ancora una volta, un eccellente servizio per sicurezza e puntualità. L'acquisizione a luglio diha rappresentato un investimento chiave nel potenziamento delle soluzioni tecnologiche, aprendo inoltre il mercato in paesi come l'e ile altri in cui non eravamo presenti".Lai, nel 2019, ha riguardato sia ilche quelloma soprattutto il, con unin termini di unità di servizio, registrando il dato migliore in valore assoluto tra quelli osservati negli ultimi dieci anni. Tale crescita – spiega il Gruppo – è stata determinata dagli ied è anche da attribuire, oltre agli ottimi risultati sulla puntualità, all'implementazione della procedura Free Route grazie alla quale, le compagnie aeree che hanno volato sui cieli italiani nel 2019 hanno risparmiato 53 milioni di kg di carburante per minor emissioni pari a 167 milioni di kg di Co2.Il, in termini di unità di servizio, rispetto al 2018. La crescita è stata trainata dal buon andamento del traffico aereo su tutti gli scali nazionali e soprattutto dalla componente di traffico internazionale che ha mostrato un aumento del 4,8%. Ihanno mostrato tutti un aumento, sempre in termini di unità di servizio:(riconducibile in gran parte alla chiusura di Linate per alcuni mesi),In crescita anche gli aeroporti del sud: