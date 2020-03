Coronavirus, Gse: rimandati al 30 aprile procedimenti e verifiche su rinnovabili

(Teleborsa) - Il. È lo stesso Gestore dei Servizi Energetici a darne notizia, informando che sono stati sospesi i termini dei procedimenti di verifica in corso su impianti alimentati a fonti rinnovabili e sugli interventi di efficienza energetica – inclusa la cogenerazione ad alto rendimento., in relazione alle richieste di integrazione documentale.La decisione – di cui è stata data informativa al Ministero dello Sviluppo Economico – è maturata in considerazione dell'evoluzione deiper fronteggiare le possibili difficoltà degli Operatori del settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, segnalate anche per il tramite delle Associazioni di Categoria."Abbiamo messo in atto alcune misure riguardo alle attività che caratterizzano la gestione degli incentivi del GSE", ha dichiarato l', sottolineando che "la Società non ferma il proprio impegno a sostegno del settore, del territorio e della Pubblica Amministrazione, più che mai in questo momento dove sarà necessario ripartire per costruire un futuro più sostenibile e resiliente per il nostro Paese".Le misure adottate potranno essere riviste, in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza e delle ulteriori misure che saranno assunte dal Governo e dal Parlamento., sulla base dei documenti già nella propria disponibilità.