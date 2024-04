Energia, Pichetto: occorre trovare un equilibrio tra rinnovabili e paesaggio

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente,, ha dichiarato che bisogna riuscire a trovare un "equilibrio" tra chi vuole un'enfasi sulle rinnovabili e chi vuole preservare il. Intervenendo a Radio Anch'io il ministro ha aggiunto che "quindi dobbiamo trovare un punto di equilibrio dove lepossono fare tanto, l'obiettivo del Piano nazionale che ho presentato prevede una crescita notevole delle rinnovabili da qui al 2030".Pichetto ha però sottolineato che "il fotovoltaico produce quando c'è il sole, l'eolico quando c'è il vento", mentre "la previsione degli esperti, dei tecnici e degli economisti rispetto alla crescita del consumo di energia al 2050 ci dice che sarà più che raddoppiata rispetto a oggi". Questo dato "non si raggiunge" solo con le rinnovabili. "In Italia dobbiamo porci seriamente la questione del, della perdita die naturalmente dell, ma dobbiamo porcelo nell'ottica di contribuire con il nostro 0,8% per essere i primi della classe, non gli ultimi".Tra il 28 e il 30 aprile asi terrà il, in cui i ministri dell'Ambiente dei Sette elaboreranno temi da proporre poi ai leader per il summit previsto in Puglia, ma che saranno - ha chiarito Pichetto - anche proposti su tutti i tavoli, dall'Ue alla COP29 a livello mondiale. "È chiaro - ha aggiunto - che se ci sarà una posizione su un determinato tema da parte dei sette paesi più industrializzati, parlo del G7 o poi del G20, in cui ci sono altri paesi come la Cina, è chiaro che ha un peso notevole".