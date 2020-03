Il comparto viaggi e intrattenimento si muove verso il basso (-13,49%), scambi al ribasso per Autogrill

settore viaggi e intrattenimento a Milano

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

listino principale

Juventus

Ftse MidCap

Autogrill

Ftse SmallCap

S.S. Lazio

A.S. Roma

FNM

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha aperto la giornata a quota 21.689,5 perdendo -3.025,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 117, dopo un avvio di sessione a 130.Nel, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 9,54%.Tra le azioni del, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 16,60% sui valori precedenti.Tra le azioni del, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 12,27% sui valori precedenti.Lettera su, che registra un importante calo del 10,80%.Affonda, con un ribasso del 10,40%.