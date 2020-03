CFT prosegue il programma di acquisto di azioni proprie

CFT

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo 9 – 13 marzo 2020,, al prezzo medio unitario di 2,0657 euro per azione, per un controvalore complessivo di 31.275 euro.Dall'inizio del programma la società ha acquistato n. 211.036 azioni ordinarie (pari all'1,11% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 671.558 euro.A seguito degli acquisti finora effettuati (e al netto del trasferimento a favore di LA-3ESSE S.r.l. di n. 90.634 azioni proprie per l’acquisizione del 20% del capitale sociale della controllata Levati Food Tech S.r.l.) CFT detiene un totale di n. 988.467 azioni proprie, pari a circa il 5,20% del capitale sociale.Intanto a Piazza Affari, prepotente rialzo per la società attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di macchine e impianti "chiavi in mano" per il settore Food & Beverage., che mostra una salita bruciante del 2,50% sui valori precedenti.