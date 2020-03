Effervescente il comparto alimentare a Piazza Affari (+3,64%), si concentrano gli acquisti sulla Doria

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

listino principale

Campari

bassa capitalizzazione

Doria

Centrale del Latte D'Italia

(Teleborsa) - Slancio per l'che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso delIlavvia a quota 63.566,8 con un miglioramento di 2.300,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 411, dopo un avvio a 413.Nel, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,88%.Tra i titoli adell'indice alimentare, seduta decisamente positiva per la, che tratta in rialzo dell'8,89%.Decolla, con un importante progresso del 6,56%.