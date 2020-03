Coronavirus, SkyTeam, oneworld e Star Alliance: appello a Governi e stakeholder

(Teleborsa) -a nome di tutte le rispettive aerolinee associateche il settore dell’aviazione sta affrontando a livello globale, che insieme rappresentano circa 60 compagnie aeree in tutto il mondo,affinché, alla luce del crollo della domanda da parte dei passeggeri,. Regole che impongono almeno l'80% di utilizzo, pena la decadenza.Accolte con favore le sospensioni temporanee da parte di alcuni enti regolatori delle normative vigenti in materia di conservazione degli "slot",, l'Associazione internazionale delle compagnie aeree,per i vettori del trasporto passeggeri.Per mitigare lenell’ambiente in cui attualmente operano,derivante dalle azioni intraprese per contenere la diffusione del COVID-19affrontata dalle compagnie aeree, a fronte del forte calo della domanda di trasporto.che l’epidemia COVID-19 sta avendo sul settore dell’aviazione, insieme ai suoi partner, sper affrontare questi tempi straordinari con misure eccezionali,"Durante tempi incerti e difficili come questi - ha dichiaratoper contenere la diffusione del COVID-19 e devono essere preparati per le implicazioni economiche su larga scala che deriveranno da tali misure"."Le circostanze senza precedenti innescate dall’epidemia di coronavirusma più in generale per il commercio e gli scambi globali e la connettività sociale. Poiché le compagnie aeree estendono i propri limiti per gestire la crisi,evitino ulteriori oneri e intensifichino le misure, come alcuni già fanno, per garantire il futuro del settore dei viaggi".