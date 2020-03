Il comparto sanitario italiano viaggia molto alto (+5,50%), si concentrano gli acquisti su Garofalo Health Care

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna il 5,50%, dopo la chiusura di ieri a quota 174.811,4.L'intanto guadagna lo 0,79%, dopo un inizio di seduta a quota 672.Nel, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,03%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,59%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,78%.Tra i titoli adell'indice sanitario, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 12,33%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 7,64%.Decolla, con un importante progresso del 3,85%.