Coronavirus, superate le 4mila vittime in Italia: 627 morti in 24 ore

(Teleborsa) -. Il dato odierno, confermato in conferenza stampa alla Protezione Civile dal commissario per l'emergenzaè di, con un. Si tratta del: ieri l'aumento era stato di 427.che, con un: il numero. In crescita anche il numero delle. Icon un aumento di 348, a cui vanno aggiunti, 44 in più. Salgono ain 24 ore. Lo ha reso noto all'assessore al Welfare di Regione Lombardianella consueta diretta via Facebook, aggiungendo che sono 4.235 i dimessi.dove si sono registrate, "un aumento significativo ma minore della crescita di ieri che era di 638", ha ribadito Gallera, sottolineando che "a, ancora non lo sappiamo. Finché non avremo una valutazione del picco della pandemia non possiamo fare questi calcoli ulteriori", ha rispostospecialista in geriatria del Comitato tecnico scientifico, in conferenza stampa alla Protezione civile., circolata su diversi social, disu tutto il territorio nazionale da metà aprile. "che circola, queste false notizie vanno punite, chi le mette in rete deve essere punito: sono destituite di ogni fondamento e sono anche allarmistiche", ha precisato Borrelli., dicono gli esperti:", ha aggiunto, evidenziato che "le misure finora hanno dato risultati: il numero di persone positive è frutto della circolazione del virus precedente alla stretta. Ci auguriamo che con misure attuali e che saranno prese ci permetteranno di fermare l'epidemia".Infine, Borrelli ha dichiarato che ad oggi ". È evidente che ci siano attività impegnative e sostenute, che tutti i medici siano occupati e si lavori in modo sostenuto, ma a noi non risultano difficoltà"e stanno ancora crescendo", ha aggiunto sottolineando che stanno aumentando anche i posti "in pneumatologia e nei reparti specializzati C'è tutta un'attività di potenziamento - ha concluso - che è stata messa in atto" da Regioni e governo.