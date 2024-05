L'inquinamento non cresce nelle città italiane

(Teleborsa) - L', tranne in pochi casi, ma comunque con moderazione. È quanto emerge dal rapporto '', presentato daiNessuna, lo scorso anno, ha assistito ad una crescita dei valori di biossido di azoto (N02). Si è invece, Torino (-12%), Milano (-20%), Genova (-5%), Bari (-4%), Bologna (-16%), Cagliari (-4%) e Napoli (-4%). Modesta, Palermo (+4%) e Firenze (+4%).In tutte le città, invece, numeri decrescenti per il Pm2,5, con picchi di successo a Torino (-23%) e Milano (-17%). Secondo il rapporto, sono, e, dove 'solo' 5 (± 0,04) morti sono attribuibili all'esposizione a lungo termine al Pm10, mentre 21,88 (± 0,15) al Pm2,5 e 18,66 (± 0,14) al No2.A fare peggio in percentuale rispetto agli obiettivi indicati dall'Oms nelle sue linee guida per evitare morti premature da esposizione a No2, però, sono Reggio Calabria (con una media degli indicatori del divario del -104%) e Messina (-101%). Meglio, invece, a pari merito Milano e Firenze (-51%).Kyoto Club e Cnr hanno anche, che variaPer quanto riguarda, a Roma, Civitavecchia e Venezia il contributo delle navi da crociera all'emissione di ossidi di azoto e, soprattutto, ossidi di zolfo, è stimato essere maggiore di quello di tutte le autovetture locali.