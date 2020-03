Datalogic conferisce l'incarico di buy-back

Datalogic

(Teleborsa) -comunica che, in attuazione della delibera assembleare di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie del 30 aprile 2019, in data odierna ha sottoscritto con un intermediario di primario livello un accordo avente ad oggetto ilIl piano di buy-back prevede il riacquisto di massime n. 600.000 azioni ed una durata dal 23 marzo 2020 al 21 aprile 2020.Alla data odierna, la società ha in portafoglio n. 1.148.337 azioni proprie, pari all'1,96% del capitale sociale. Le società controllate dalla Società non posseggono azioni della stessa.Intanto la società si rivela protagonista oggi in Borsa, mostrando un'ottima performance, con un rialzo del 15,11%.