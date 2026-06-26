Datalogic, OPA al via il 29 giugno dopo pubblicazione del documento di offerta

(Teleborsa) - L'offerente Hydra Investimenti ha pubblicato il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Datalogic , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale.



Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il 29 giugno e terminerà il 17 luglio 2026, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a 15 giorni di mercato aperto (salvo proroghe).



L'offerente pagherà a ciascun azionista che abbia validamente aderito all'offerta un corrispettivo in denaro pari a 5,70 euro, per ciascuna azione portata in adesione all'offerta. Si rappresenta che tale corrispettivo è calcolato tenendo già in considerazione l'atteso pagamento del dividendo pari a 0,12 euro per azione con ex date al 13 luglio 2026, record date al 14 luglio 2026 e pagamento a partire dal 15 luglio 2026.

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