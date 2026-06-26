Datalogic, il CdA giudica congruo il corrispettivo dell'OPA

(Teleborsa) - Il CdA di Datalogic , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, ha approvato il comunicato dell'emittente riguardante l'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Hydra sulle azioni ordinarie di Datalogic.



Il board ha, tra l'altro, considerato: il parere degli amministratori indipendenti; la fairness opinion sulla congruità, dal punto di vista finanziario, del corrispettivo offerto, rilasciata da Nomura in qualità di esperto indipendente nominato dagli amministratori indipendenti; e la fairness opinion sulla congruità, dal punto di vista finanziario, del corrispettivo offerto, rilasciata da Equita SIM in qualità di esperto indipendente nominato dal CdA.



Il CdA ha quindi deliberato di ritenere congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo previsto nell'ambito dell'offerta.





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