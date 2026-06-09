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OPA Datalogic, l'offerente deposita presso Consob il documento di offerta

Finanza
OPA Datalogic, l'offerente deposita presso Consob il documento di offerta
(Teleborsa) - Hydra Investimenti ha depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni Datalogic, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale. Il documento di offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria che sarà svolta dalla CONSOB.
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